Governo. Bonafede, giusto collaborare con le opposizioni. Di Maio, diversi da Berlusconi

"Il confronto è sempre utile proposte migliorative sono ben accette, ma senza confondere i ruoli".

Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul Corriere della sera parla dell’apertura di Silvio Berlusconi a una collaborazione, escludendo un “allargamento della maggioranza. Ma è doveroso in questo momento dialogare con le opposizioni. Sottoscrivo totalmente l’appello lanciato dal presidente Mattarella: collaboriamo, anche con posizioni critiche, ma senza sterili polemiche. L’Italia in questa fase ha bisogno del contributo di tutti”.

Dell’argomento ne ha parlato anche Luigi di Maio. “Quando c’è lealtà istituzionale è un bene soprattutto in un momento così delicato, quindi io mi auguro che arrivi la stessa lealtà da altre forze dell’opposizione. Però non ci sono problemi di maggioranza, non ha senso discutere dell’ingresso di Forza Italia in maggioranza. Io rispetto tutti ma il Movimento 5 stelle e Berlusconi sono due mondi diversi”.