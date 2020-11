Infrastrutture: Silvestroni (FDI), da M5S stop al potenziamento infrastrutture del Mezzogiorno

AgenPress. “Dal M5S ancora un no ideologico per lo sviluppo delle infrastrutture e l’alleato PD pur di non prendere le poltrone è disposto a perdere la faccia.”

“Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e Capogruppo in commissione trasporti Marco Silvestroni.

“Ieri in commissione dal M5S è arrivato l’ennesimo stop al potenziamento, all’ammodernamento e allo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno. Per la Tav si era già visto questo spettacolo indegno e oggi nelle commissioni riunite ambiente e trasporti, i grillini si sono opposti anche al ponte sullo stretto di Messina, e il sottosegretario Margiotta che ha provato in tutti i modi a trovare una sintesi per accontentare i variegati partiti di maggioranza – conclude Silvestroni si è dovuto arrendere al muro di incapacità innalzato dai presuntuosi grillini.”