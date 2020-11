Decreto Ristori Ter: buoni spesa per le famiglie in difficoltà

AgenPress. “In arrivo dal Governo i buoni spesa per le famiglie in difficoltà: approvato il Decreto Ristori Ter, un aiuto concreto per chi sta vivendo momenti difficili a causa della diffusione del contagio da Covid 19”: così la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle annuncia l’arrivo di importanti ristori per le famiglie italiane attraverso i Comuni.

“Con il Decreto Ristori Ter abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità. Si tratta dello stesso servizio che avevamo previsto durante la prima fase della pandemia.

I Comuni riceveranno i buoni spesa usufruibili per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali disponibili nell’elenco pubblicato sui siti istituzionali degli stessi Enti locali.

Stanziati per l’Agro Sarnese Nocerino e i Comuni dell’Irno: 2 milioni e 748.196,68 euro. Saranno destinati circa 429mila euro a Scafati, 271 mila euro circa ad Angri, 68 mila euro a S. Egidio del Monte Albino e 28mila euro a Corbara. I Comuni di Pagani e Sarno riceveranno rispettivamente 297mila e 235mila euro. Invece arriveranno per Nocera Inferiore 266 mila euro e 192 mila euro circa a Nocera Superiore. A San Marzano sul Sarno circa 65 mila euro, 57mila a Roccapiemonte, Bracigliano 57mila euro circa e 98mila a Castel San Giorgio. Per Siano in arribìvo 70 mila euro circa, 91mila euro per San Valentino Torio, 172 mila per Mercato San Severino e 439 mila per Cava de’ Tirreni.

Ristori importanti per far fronte alla crisi economica e sociale causata dal Covid19. Ancora una volta il Governo si dimostra vicino alle esigenze degli italiani: nessuno dovrà rimanere indietro!” conclude Villani.