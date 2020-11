Adinolfi (Lega), Europa nega credito ad aziende per assurde norme pre Covid

AgenPress. “L’Europa vuole uccidere le nostre imprese. Il regolamento Ue che entrerà in vigore dal 1 gennaio infatti inserisce nella lista dei cattivi pagatori tutti gli imprenditori che sono in ritardo anche minimo dei pagamenti. Una scelta folle che si traduce in una vera e propria mannaia su tutte le nostre aziende. Migliaia di imprese rischiano così di finire in lista nera e di imbattersi nel default bancario.

Non bastava il dramma dell’emergenza Covid, ora l’Ue vuole definitivamente far chiudere chi a fatica sta cercando di sopravvivere. Come Lega abbiamo già denunciato con una lettera ai Commissari McGuinness e Dombrovskis questa follia e continueremo a batterci contro questo assurdo regolamento che, preciso, era in vigore già prima della pandemia. E’ una vergogna che Bruxelles non si renda conto che applicare regole vecchie in questo momento storico significa mettere sul lastrico milioni di persone”.

Così l’eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi.