AgenPress. “Morra ha deciso finalmente di chiedere scusa, come si suol dire meglio tardi che mai! Auspico le scuse siano sincere e non dettate solo dalla paura di perdere la Presidenza della Commissione Antimafia, in tal caso sarebbe davvero un gesto spregevole.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).