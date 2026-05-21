Stato Maggiore: la Russia ha perso 1.352.980 soldati in Ucraina

AgenPress. Secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, la Russia ha perso circa 1.352.980 soldati in Ucraina dall’inizio dell’invasione.

Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 11.943 carri armati, 24.591 veicoli corazzati da combattimento, 98.070 veicoli e serbatoi di carburante, 42.454 sistemi di artiglieria, 1.797 sistemi lanciarazzi multipli, 1.389 sistemi di difesa aerea, 436 aerei, 353 elicotteri, 302.787 droni, 33 navi da guerra e imbarcazioni e due sottomarini.

Lo Stato Maggiore ucraino non ha rivelato le proprie perdite durante l’invasione adducendo motivi di segretezza operativa.

Rapporti di think tank occidentali indipendenti concordano sul fatto che le perdite russe superino di gran lunga quelle ucraine, con il Center for Strategic and International Studies di Washington che stima il rapporto a “circa 2,5:1 o 2:1”.

Secondo un rapporto del CSIS del gennaio 2026, l’Ucraina ha probabilmente subito tra 500.000 e 600.000 perdite tra febbraio 2022 e dicembre 2025, di cui si stima che tra 100.000 e 140.000 siano stati uccisi in combattimento.