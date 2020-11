Mirabelli (PD): Basta polemiche e propaganda, Antimafia faccia il suo dovere per contrastare le mafie

AgenPress. “La lotta alla mafia oggi, con l’emergenza che stiamo vivendo, assume un valore ancora più importante. La pandemia. È venuto dalle forze dell’ordine, dal mondo delle imprese, dal mondo del lavoro l’allarme sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico dei territori più esposti alla crisi causata dal diffondersi del Covid. Se la risposta del Parlamento e della politica è la polemica che stiamo vivendo in quest’aula è inadeguata. Come Pd abbiamo censurato le parole di Morra, che certo si dovrebbe preoccupare di rappresentare l’istituzione.

La nostra priorità, quella di noi parlamentari, è nelle sedi deputate, combattere le mafie, non boicottare e delegittimare la commissione Antimafia. Per questo invito il senatore Morra e il centrodestra a guardare la priorità: non uccidiamo il lavoro della commissione. Lo faccia prima di tutto il presidente ma facciamo tutti un passo indietro e combattiamo insieme le mafie. Le polemiche e, mi permetto, la propaganda non devono e non possono condizionare l’azione parlamentare di contrasto alla criminalità organizzata”.

Così il senatore Franco Mirabelli, Capogruppo Pd in commissione Antimafia, durante il suo intervento in Aula al Senato nel dibattito sulle affermazioni del senatore Morra.