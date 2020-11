Summit Italia-Spagna. Conte, su recovery no a rinvii, tutti in Ue si convinceranno

AgenPress – “Abbiamo avuto una forte sintonia nell’approccio europeo solidale nella crisi Covid, e da lì è nato un saldo legame con Pedro. Non ci nascondiamo le difficoltà, il prossimo Consiglio Ue sarà risolutivo per rendere operativi gli impegni ma siamo fiduciosi che continuando a lavorare insieme con coraggio e visione anche i paesi che portano una frenata si convinceranno che tutti i cittadini europei non possono assolutamente aspettare” il Recovery Fund. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

“Siamo stati onorati e orgogliosi di essere qui. Questo è un vertice che si svolge dopo 7 anni da quello precedente, avvenuto nel 2014. Dovremmo interrogarci sul perché sono passati tutti questi anni ma il tempo lo abbiamo recuperato. Questi incontri stanno diventando una consuetudine ma questo vertice imprime una svolta alla qualità dei nostri rapporti”.

“Stiamo lavorando, ho avuto dei colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue, per cercare di promuovere e ottenere un coordinamento in particolare per gli impianti sciistici e le vacanze di Natale. Non possiamo di poter vivere delle vacanze natalizie in montagna come negli altri anni, se c’è una risposta Ue io la auspico e credo sia opportuna”, ha aggiunto.

“Quando si rivestono ruoli istituzionali spesso si fanno vertici incasellati nelle etichette dei protocolli. Con Pedro c’è qualcosa di più, che nasce anche nei giorni del negoziato europeo e anche prima. Ho apprezzato la sua propensione al dialogo, la sua intelligenza politica e il suo tratto umano. Ci siamo trovati in una situazione drammatica e abbiamo scoperto di avere una sensibilità comune, un’affinità culturale”.