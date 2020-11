Covid, Nappi (Lega) “Bombole ossigeno rigenerate salvano vite, restituitele”

AgenPress. “La carenza di bombole di ossigeno in Campania è ancora un problema serio. L’ordinanza della Regione arrivata solo una settimana fa, e che consente ai medici di famiglia di prescrivere in sostituzione altri strumenti analoghi, purtroppo non è servita.

Siamo preoccupati. Molti pazienti, infatti pur essendo guariti, tengono in casa le bombole per paura di poterne avere ancora bisogno in futuro e togliendo di fatto la possibilità a un’altra persona di usufruirne.

Le bombole di ossigeno usate possono essere rigenerate e riutilizzate. E’ fondamentale sensibilizzare tutti i cittadini su questo tema perchè una bombola restituita in farmacia, può salvare una vita umana. Restituitele!”.

Lo scrive su facebook Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.