Sen. Modena (FI) a Conte: “Milioni della Philip Morris a Casaleggio e Ms5 stelle? Gravissimo, se vero”

AgenPress – “Presidente Conte, in un articolo di apertura che Il Riformista pubblica questa mattina a firma del suo direttore Piero Sansonetti si paventa l’ipotesi di un pagamento di 2 milioni di euro da parte della Philip Morris attraverso dei contratti di consulenza alla Società di Casaleggio, e probabilmente allo stesso Movimento – a parlare è la senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama – dopo le battaglie epiche che i vertici del Movimento 5 Stelle hanno condotto in tutti questi anni contro Silvio Berlusconi e il suo “conflitto di interessi”, la Sua maggioranza non può ignorare la notizia del “Riformista”, nonostante la smentita dello stesso Casaleggio.

Al solito la questione è politica, visto il grido “onestà” che ci ha rintronato le orecchie per anni ingannando gli italiani. Visto anche le parole di Casaleggio che non trova nulla di meglio che accusare gli eletti che hanno aziende.

L’onestà – conclude Fiammetta Modena – quindi vale solo per prendere voti e i parlamentari devono essere nullatenenti.

Non pensa ci sia un serio problema di impostazione politica tra il finto fanciullesco e la più bieca ipocrisia?