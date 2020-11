Covid, Fapi: “Oggi è: un White Friday non un Black Friday!”

AgenPress. “Oggi è: un White Friday non un Black Friday! All’appuntamento odierno con i saldi andrà in bianco per tante piccole attività commerciali, considerato che in tante regioni i negozi sono chiusi per il lockdown”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Come avevamo chiesto nei giorni scorsi – spiega il leader della Fapi – era opportuno differire di qualche settimana questo importante appuntamento commerciale. Il Governo aveva il dovere di ascoltare le sollecitazioni arrivate dalle associazioni di categoria, venendo incontro ai piccoli esercenti che non sono organizzati con l’e-commerce e tra l’altro fondano la loro capacità imprenditoriale proprio in forza di un rapporto di fiducia e di prossimità con la clientela. E’ stata sprecata una buona occasione per dare fiato alle piccole partite iva a ridosso delle festività natalizie”, conclude Sciotto.