Newco Alitalia. Uiltrasporti: attacchi al sindacato alla vigilia della trattative con la Newco

AgenPress. “Proprio alla vigilia dell’apertura delle trattative per la ripartenza e il rilancio della newco Alitalia alcuni organi di stampa attaccano la rappresentanza sindacale dei suoi 11.000 dipendenti, che finora ha impedito la chiusura o il ridimensionamento dell’azienda, strategica per l’economia la mobilità ed il turismo del nostro Paese”.

Così il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, ed il Segretario nazionale, Ivan Viglieti, della Uiltrasporti, che spiegano:

“Si sono sollevate questioni come gli straordinari del personale di volo già archiate dall’ispettorato del lavoro e dalla procura di Civitavecchia per infondatezza e come i diritti sindacali, che per atto costitutivo e principio solidaristico del sindacato sono necessari e messi a sistema per la tutela di tutti i lavoratori, anche di quelli in aziende in cui non esistono tutele e garanzie sufficienti.

“Se il progetto di rinascita e rilancio della newco Alitalia dovesse fallire – proseguono i due segretari della Uiltrasporti – non andrebbero allo sbando solo 11.000 famiglie ma l’intero settore del trasporto aereo italiano, che tornerà ad essere molto contendibile dopo il Coovid-19, facendo spazio a speculazioni e sfruttamento e regalando a società estere di altri paesi la governance dei collegamenti internazionali dell’Italia.

“Rappresentiamo gli interessi di tutti gli 11.000 lavoratori di Alitalia e di tutti gli 80.000 del trasporto aereo, che siano iscritti o meno, tutelando quotidianamente non solo il posto di lavoro e il salario, ma anche i diritti e la qualità stessa del lavoro.

“Non ci faremo intimidire da operazioni fango-mediatiche, che ritagliano brandelli di frasi in montaggi creativi e fanno danni ai lavoratori e al paese, come già avvenuto tante volte nel passato, creando false percezioni e disinformazione.

“Andremo avanti con ancor maggiore determinazione – concludono Tarlazzi e Viglietti – perché il rilancio di Alitalia e del Trasporto Aereo colpiti da una crisi senza precedenti siano garantiti, tutelando il reddito, l’integrità occupazionale e l’interesse del Paese, senza il quale il lavoro non ha futuro”.