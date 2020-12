Dl Sicurezza, Daniela Santanchè (FDI): noi Razzisti? Governo ridicolo

AgenPress. “Questo Governo non fa altro che blaterare cose senza senso folli e ridicole. Continuano imperterriti a darci dei razzisti quando è nostro interesse solo il bene dell’Italia, non è da razzisti proteggere le coste, non è da razzisti volere il bene degli Italiani in primis su tutto, con questo decreto si favorisce la clandestinità, si favoriscono i criminali che lucrano su persone disperate, e noi non saremmo mai a favore di tutto ciò!”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).