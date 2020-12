RdC, Meloni: “Evasori, delinquenti e terroristi islamici ringraziano Conte, Di Maio e Zingaretti”

AgenPress. Dopo assassini, brigatisti, spacciatori ed evasori, il reddito di cittadinanza annovera da oggi tra i suoi beneficiari anche i terroristi islamici.

Grazie alla Guardia di Finanza di Bologna per aver scoperto l’ennesimo scandalo: due tunisini hanno intascato i soldi del reddito di cittadinanza, hanno usato un money transfer in provincia di Ferrara per spedire all’estero i soldi e finanziare un pericoloso foreign fighter.

Doppio capolavoro della sinistra Pd-M5S: buttare miliardi di euro nel reddito di cittadinanza e cancellare le tasse sui money transfer, che sono funzionali alle mafie straniere e alle organizzazioni terroristiche. Evasori, delinquenti e terroristi islamici ringraziano Conte, Di Maio e Zingaretti.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.