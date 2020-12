Maltempo, BOND (FI): chiediamo lo stato di emergenza

AgenPress. «Il Veneto, in particolare la mia terra, il Bellunese, è stata colpita pesantemente dagli eventi meteo. Danni ovunque, dalla montagna al fondovalle, anche nei luoghi che stavano rinascendo dopo la tempesta Vaia di appena due anni fa. Servono risorse immediate per ripartire. Bisogna dichiarare subito lo stato di emergenza».

È quanto afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond.

«Ci sono frazioni isolate. Blackout e strade interrotte. So già che la forza di volontà dei bellunesi farà sì che tutti si rimbocchino le maniche per la ricostruzione celere e la riparazione dei danni.

Ma non possiamo pensare che basti l’apporto dei montanari. Servono risorse, e consistenti, perché siamo di fronte a una situazione simile a quella della tempesta Vaia. Chiedo che si attivi subito lo stato di emergenza» conclude Bond.