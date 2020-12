Covid, Daniela Santanchè (FDI): punire Marsilio, piuttosto prendano esempio!

AgenPress. “Questo Governo non sa cosa voglia dire rispettare i cittadini e operare per il loro bene economico e fisico, lo dimostra l’accanimento avuto nei confronti del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, in totale lockdown dal 18 Novembre che per il bene dei suoi cittadini ha deciso di diventare zona arancione, visto i miglioramenti registrati, di dare la possibilità a tutti gli Abruzzesi di poter fare un Natale “normale” nonostante la pandemia, ora mi domando con quale coraggio Conte&Co possano anche solo pensare di punirlo!

Da parte mia va tutta la mia solidarietà ad un Governatore che ha realmente a cuore la sua regione!”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).