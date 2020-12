Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Giletti, il Sud merita rispetto”

AgenPress. “Apprezzo Massimo Giletti, ottimo giornalista. Tuttavia, nel suo programma ‘Non è l’Arena’ su La 7 ha criticato con durezza il Sud.

Cito il discutibile vulcano che erutta virus Covid sulla Campania, il continuo indulgere sulle lacune della sanità calabrese e l’insistere sulla situazione di Mezzojuso in Sicilia, con tonalità tali da far intendere che tutta la Sicilia sia terra omertosa e di mafia, cosa falsa.

In Sicilia e al Sud, in ogni campo, sanità inclusa, operano professionalità di valore e competenze che Giletti per motivi di completezza e rigore giornalistico dovrebbe mostrare con la stessa energia.

Invito il giornalista a venire al Sud ed in Sicilia per toccare con mano valori di cultura, civiltà, storia che hanno diritto alla stessa attenzione mediatica. Il sud merita rispetto e non solo gogna mediatica”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.