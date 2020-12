Mes. Risoluzione centrodestra, riforma porta ai parametri del fiscal compact

AgenPress – “L’approvazione del testo riformato del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità porterebbe al risultato paradossale di inserire i parametri caratteristici del Fiscal compact in un meccanismo di gestione delle crisi, nel momento stesso in cui i fatti dimostrano che proprio in caso di crisi questi parametri devono essere disapplicati”.

E’ un passaggio della risoluzione unitaria del centrodestra depositata a Montecitorio e sottoscritta dai capigruppo Riccardo Molinari (Lega), Maristella Gelmini (Fi), Francesco Lollobrigida (FdI) e Maurizio Lupi (Noi con l’Italia).