Libia, Rosanna Conte (Lega): da Consiglio Ue appello tardivo e ipocrita, Governo ottenga rilascio pescatori

AgenPress. “L’appello del Consiglio Ue per l’immediato rilascio dei pescatori della marineria di Mazara del Vallo, detenuti in Libia dalle milizie vicine del generale Haftar da oltre 100 giorni, arriva in ritardo e sa di ipocrisia.

All’interno dell’Ue, gli amici di Haftar non hanno mosso un dito per i 18 italiani ingiustamente detenuti nell’Est del Paese, mentre le stesse milizie hanno liberato in tempo record una nave turca sequestrata il 5 dicembre.

Se davvero questo governo conta qualcosa, allora traduca immediatamente l’appello del Consiglio Ue in fatti: ci sono 18 famiglie in Sicilia che attendono i loro cari. Spero che almeno il Santo Natale possa essere un giorno felice per tutti loro”.

Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, che nelle scorse settimane aveva presentato un’interrogazione alla Commissione Ue per chiedere un impegno di Bruxelles per il rilascio dei pescatori italiani detenuti in LIbia.