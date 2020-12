Apertura di Salvini al governo ponte. Meloni: “Abbastanza stupita”

AgenPress. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato:

“Sono abbastanza stupita sull’apertura del leader Lega, Matteo Salvini, all’ipotesi di un governo ponte. E’ un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità da parte di tutti.

“Seriamente: se nasce un nuovo governo oggi dura 3 anni, altro che ponte. Siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, M5S o Renzi, penso non abbia molto senso nemmeno parlarne .”Chiederò a Salvini confido che chiariremo“.