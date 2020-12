Coronavirus, Gino Strada (fondatore di Emergency): “Non ne usciremo prima di due o tre anni”

AgenPress. Gino Strada, fondatore di Emergency, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 ha dichiarato:

“Sono molto preoccupato di quello che succederà a gennaio-febbraio, sarà allora che vedremo gli effetti dei comportamenti a Natale. Il nostro mi sembra un Paese superficiale, che si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Non ne usciremo comunque prima di due o tre anni, ma per non pagare un prezzo altissimo la responsabilità individuale è fondamentali“.

“Le vaccinazioni limitano il numero dei morti ma non la trasmissione della malattia. Penso sia pericolosa non tanto la corsa al vaccino, ma la competizione sul mercato, sappiamo quanto possa determinare le scelte e i comportamenti sanitari, questo è un tema non affrontato con la dovuta attenzione“.