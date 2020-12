Panza (Lega), aprire sede Strasburgo PE inutile spreco soldi dei cittadini

AgenPress. “Perché aprire due sedi, una non bastava? Avviare i lavori della sessione plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo, in Francia, mentre la stessa si svolgerà a Bruxelles, in Belgio, non è stata altro che l’ennesima conferma di quanto sosteniamo da anni: la sede di Strasburgo è un inutile spreco di denaro pubblico, un costo superfluo sulle spalle dei cittadini italiani ed europei, reso ulteriormente inopportuno nel pieno di una crisi conseguente a una pandemia.

Da sempre lamentiamo l’assurdità della doppia sede, uno sperpero inaccettabile di soldi dei cittadini: questi ultimi dieci mesi hanno dimostrato che il Parlamento Europeo può funzionare benissimo con una sede singola, limitando le spese.

Era proprio necessario, per il presidente Sassoli, andare a riaprire la sede di Strasburgo solo per un intervento di 15 minuti a scopo simbolico per rassicurare le autorità francesi?”.

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega.