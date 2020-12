Napoli, Nappi (Lega) “Città agli ultimi posti è fallimento De Magistris”

AgenPress. “Napoli è al 92esimo posto nella classifica italiana per qualità della vita ai tempi del Covid. De Magistris, con il suo immobilismo, ha fatto precipitare la terza città d’Italia agli ultimi posti: in un anno ha perso ben 11 posizioni.

Un dato drammatico che denuncia indirettamente il fallimento di un’amministrazione che in questi anni nulla ha fatto per recuperare le mille carenze nei servizi per i cittadini, nel lavoro, nell’urbanistica e nei trasporti ma è stata soltanto capace di peggiorare una situazione già grave.

Purtroppo, questo accade nel totale disinteresse della giunta che da mesi ormai sta bloccando la città, impegnata esclusivamente a dirimere le proprie faide interne e a salvaguardare le poltrone. Occorre invertire la rotta, subito. Servono coraggio, prospettiva e visione, tutto quello che le sinistre in questi anni hanno dimostrato di non avere”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.