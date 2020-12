Ue: Bonfrisco (Lega), stop a tagliola bancaria nuova normativa

Dal primo gennaio i titolari del conto diventeranno “cattivi pagatori” con un rosso di 100 euro per tre mesi

AgenPress. “Dal primo gennaio basterà avere scarsa liquidità sul conto per vedersi bloccati tutti gli addebiti automatici, come bollette o mutui. Inoltre i titolari del conto diventeranno “cattivi pagatori” con un rosso di 100 euro per tre mesi.

Sono queste le conseguenze devastanti della nuova normativa dell’Autorità bancaria europea. Ho presentato un’interrogazione urgente al vice presidente della Commissione europea Dombrovskis e al commissario all’Economia Gentiloni per chiedere di fermare questa tagliola bancaria che arriva in un momento drammatico per famiglie e imprese, già duramente provate dalla crisi dovuta al Covid-19. Occorre aiutare aziende e lavoratori con misure concrete.

La Lega, ad esempio, ha proposto il taglio dell’Iva e la sospensione delle tasse. Ci aspettiamo che anche l’Ue apra finalmente gli occhi su quanto sta accadendo e sospenda l’applicazione della normativa. La Lega vigilerà sulle istituzioni europee affinché i risparmiatori italiani siano tutelati”.

Così l’europarlamentare della Lega Anna Cinzia Bonfrisco, componente della commissione Budget e prima firmataria dell’interrogazione.