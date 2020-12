Rinaldi (Lega), stop propaganda su Recovery, in migliore ipotesi sarà a saldo zero per Italia

AgenPress. “I media affermano, sin dalla presentazione del Next Generation Eu, che l’Italia ne sarebbe il maggior beneficiario sia per sovvenzioni che per prestiti. I conti potremo farli solo tra qualche settimana, quando potremo consultare il testo definitivo sulle Risorse proprie con criteri e voci concernenti il modo in cui gli Stati membri contribuiranno effettivamente al bilancio.

Già da ora possiamo affermare che tenendo conto dei flussi finanziari già noti nel periodo 2021/2027, per l’Italia nella migliore delle ipotesi l’intero e complesso Next Generation Eu sarà a saldo zero. Questo sperando di venire preventivamente a conoscenza dettagli, condizioni, tassi e modalità di applicazione di strumenti come Rff, al contrario di quanto sta avvenendo con il Sure, di cui stiamo aspettando dettagli sin dal 2 novembre scorso, nonostante un’interrogazione urgente presentata dalla Lega alla Commissione Europea, di cui incredibilmente non sappiamo ancora assolutamente nulla.

A gran voce chiediamo e pretendiamo trasparenza su tutti gli strumenti messi in campo dalla Ue, perché il Parlamento Europeo è la massima espressione di rappresentanza della democrazia in Europa”.

Così Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo durante il dibattito sulle conclusioni del Consiglio dello scorso 10/11 dicembre.