Bond (FI): Operazione cashback è fuffa, Governo limita la libertà dei cittadini

AgenPress. “La tanto amata Europa prende per le orecchie il Governo sull’operazione cashback che costringe i cittadini ad odiare il contante in nome del maggiore consumo. Apriamo gli occhi: la lettera anticipata sulla stampa e indirizzata dall’Eurotower al governo giallorosso che mette in evidenza come l’introduzione di programmi che incentivano ai pagamenti elettronici siano sproporzionati e possano anche avere effetti negativi, fino a ledere la libertà dei cittadini di effettuare anche pagamenti col contante, la dice lunga.

Siamo di fronte ad un governo dittatore che punta a far fallire i propri commercianti per regalare soldi alle multinazionali del web. Conte come i truffatori delle televendite, promette sconti e regala fuffa”.



Così in una nota il deputato di Forza Italia, Dario Bond.