Brexit, Campomenosi (Lega), perso tempo prezioso per atteggiamento Ue, tutelare nostre imprese

AgenPress. “L’atteggiamento quasi punitivo e poco trasparente dell’Ue sul negoziato commerciale post Brexit ha fatto perdere tempo prezioso. L’esperienza insegna che il cliente ha sempre ragione, ma alcune forze politiche incendiarie vorrebbero trattare a pesci in faccia il Regno Unito, verso cui Italia, Francia e Germania sono esportatori netti.

Molti mesi sono passati dall’inizio di un negoziato commerciale duro e complesso: l’Ue dev’essere grata del fatto che la Gran Bretagna nel frattempo non sia riuscita a stringere un accordo commerciale con gli Usa, perché avrebbe probabilmente sostituito alcune delle merci che normalmente arrivano dal nostro mercato unico verso di loro. Come al solito, poca trasparenza: alcuni gruppi politici sono stati totalmente esclusi dal flusso di informazioni.

Questo avviene anche per altri negoziati commerciali ed è uno dei problemi gravi che riguarda il rapporto tra la Commissione Europea da una parte ed Europarlamento e Parlamenti nazionali. Tra le assurdità di queste settimane, le lamentele a Bruxelles da parte di chi chiede alla Gran Bretagna, che faceva parte dell’Ue fino a pochi mesi fa, il rispetto dei nostri stessi standard produttivi: eppure, lo stesso Parlamento Europeo dà il via libera ad accordi commerciali con realtà asiatiche che non rispettano neppure i minimi standard ambientali o diritti dei lavoratori e il Consiglio non ha nemmeno avuto il coraggio di sospendere la Turchia – che minaccia l’integrità territoriale della Grecia e incarcera oppositori e giornalisti – dall’Unione doganale con l’Ue.

Oppure, l’Alto Rappresentante Borrell continua a difendere l’accordo sul nucleare iraniano nonostante le provocazioni, gli arresti e le condanne a morte di Teheran. Con quale ipocrisia si preoccupano degli standard ambientali e produttivi in Uk? Occorre superare certi atteggiamenti ipocriti, voltare definitivamente pagina e pensare una volta per tutte a tutelare imprese e lavoratori; toni e atteggiamenti punitivi, in fin dei conti controproducenti, di qualche eurocrate ci dimostrano come qualcuno a Bruxelles non abbia compreso la lezione che è giunta dalla Brexit”.

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, nel suo intervento durante la sessione plenaria.