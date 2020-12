Trasporti, Silvestroni (FDI): Natale in dittatura comunista

AgenPress. “Treni presi d’assalto, spostamenti preventivi per non restare ingabbiati, servizi pubblici a corto di personale. Lo stato confusionale del governo sta provocando ondate di panico nella popolazione, che a pochi giorni dal Natale non sa ancora chi potrà incontrare e cosa potrà fare”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato e Capogruppo in commissione Trasporti della Camera, denunciando l’incredibile ritardo dell’esecutivo nel definire le nuove regole e nel predisporre misure adeguate per garantire ai cittadini la libertà di movimento.

“Sono esauriti i biglietti dei Frecciarossa e sono esauriti anche i cittadini. Il governo intervenga subito per aumentare il numero dei convogli in modo da permettere agli italiani di spostarsi in sicurezza sul territorio nazionale, finché è ancora possibile. Se neanche questa libertà si riuscirà a tutelare, significa che siamo veramente diventati peggio di una vecchia dittatura comunista.”