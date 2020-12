Variante Covid. Anche Malta sospende voli con il Regno Unito

AgenPress– Anche Malta da oggi ha sospeso i voli da e per il Regno Unito a causa dello sviluppo della ‘variante inglese’ del coronavirus. Decisione “temporanea”, presa in attesa di una “eventuale posizione comune europea”.

Lo ha reso noto nella serata di ieri il ministro per la Salute nonché vicepremier Chris Fearne dopo che in giornata erano già state introdotte misure di controllo più severe (tampone molecolare e quarantena obbligatoria di 14 giorni a prescindere dal risultato) per i passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna ed Air Malta aveva annunciato la continuità dei voli.

“Nonostante la sospensione dei voli – ha specificato il ministro in una nota – ai maltesi ed ai residenti sull’isola verrà data l’opportunità di ritornare a Malta. Tuttavia all’ arrivo saranno sottoposti ad un tampone molecolare e dovranno rispettare una quarantena obbligatoria di 14 giorni”.