Sen. Domenico Scilipoti Isgrò:” Israele rispetti civili e religiosi”

AgenPress. “Inaccettabile atto bellico di Israele a Gaza. In un bombardamento Israele ha fatto altre vittime civili colpendo la Chiesa cattolica della Sacra Famiglia. Nell’attacco risulta ferito anche il parroco don Romanelli al quale va ogni augurio di pronta guarigione.

Bombardare sedi frequentate da civili e luoghi religiosi è insensato ed inaccettabile. Il governo convochi l’ambasciatore di Israele considerata la nazionalità italiana del sacerdote per chiarimenti e scuse. Israele non è esentato per nessuna ragione alla osservanza dei diritti umani e di quello internazionale.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e Responsabile Dipartimento Sanità Nazionale DC , Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.