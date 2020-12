Sen. Fiammetta Modena (FI): ”I tagli decisi da Conte contro l’editoria uccidono la libertà di stampa”

AgenPress. “Dopo il taglio al fondo per l’editoria e il pluralismo che si é consumato alla Camera con i lavori sulla legge di bilancio – afferma la senatrice Fiammetta Modena di forza Italia e membro della commissione giustizia di Palazzo Madama – è assolutamente necessario che il governo al più presto agisca con un provvedimento per evitare che nessuna testata sia danneggiata e messa in pericolo, tanto più, in una fase particolare come questa, e che il pluralismo dell’informazione venga garantito e protetto.

In un momento in cui si interviene con sostegni a molte categorie – conclude Modena – rischiare di far tacere voci e storiche ed importanti è una assurdità.”