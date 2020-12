Ercolano (NA). Maxi rissa in Piazza Trieste, calci e pugni tra la gente in strada

AgenPress – Nonostante il lockdown e le restrizioni per prevenire il contagio da coronavirus, la sera della vigilia di Natale, nella centrale piazza Trieste di Ercolano (Napoli), si è scatenata una maxi rissa tra ragazzi e ragazze, sotto gli occhi di tante persone in strada tra motorini e traffico impazzito, clacson e urla.

La scena è stata ripresa con uno smartphone e postata su Facebook, immediatamente le immagini vengono riprese e replicate sui social con tanto di commenti di indignazione: “Guardate come si stanno picchiando” dice la voce fuori campo, “Questa è Ercolano”. Dalle immagini si notano ragazzi che, in spregio alle regole anti assembramento, si rincorrono e si azzuffano tra motorini e auto in sosta fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

“È una vergogna, quattro idioti hanno rovinato la magia del Natale. Noi acquisiremo le immagini, li rintracceremo e li puniremo. Quello che è accaduto non può rimanere senza colpevoli. I protagonisti di quelle scene di inaudita brutalità e violenza non sono bravi ragazzi, ma criminali che non possono farla franca”, ha dichiarato il sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto, commentando la rissa.

“Quelle scene sono l’immagine più lontana da quelle che vorremmo rappresentasse Ercolano – prosegue il primo cittadino – In una città che si lascia alle spalle un passato di malavita organizzata, non possiamo consentire a dei criminali di rovinare l’immagine della nostra Ercolano. Confido nell’operato delle forze dell’ordine per individuare i protagonisti di questo gravissimo atto di violenza. Da genitore non vi nascondo il grandissimo dispiacere che ho provato. Proprio da genitore invito tutti noi ad una profonda riflessione. I ragazzi sono il nostro futuro, noi dobbiamo essere di esempio e sostenerli, ma abbiamo anche l’obbligo di educarli al rispetto delle regole e ad una sana convivenza”.