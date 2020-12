Non vuole passare le feste da sola, pensionata di 84 anni chiama il 112

AgenPress – Una pensionata 84enne di Castenaso, nel Bolognese, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, perché non voleva trascorrere le festività da sola. Giunti a casa della donna i militari l’hanno trovata in attesa davanti al portone con le valige in mano: a loro ha detto di non voler trascorrere un Natale solitario e di volere essere essere accompagnata da loro a casa del figlio, residente in un altro comune della provincia.

Contattato il figlio, gli agenti dell’Arma hanno fatto compagnia all’84enne fino a che l’uomo è venuto a prendere la madre per trascorrere insieme le festività natalizie.

Ieri era stato il signor Fiorenzo, 94enne di Alto Reno, a chiamare i Carabinieri di Bologna dicendo di sentirsi solo e chiedendo ai militari di condividere con lui un brindisi natalizio.