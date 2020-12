Berlusconi, i leader politici diano il buon esempio vaccinandosi pubblicamente

AgenPress – “Caro direttore condivido la sua proposta. Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi lutti, troppe sofferenze, troppi danni economici, sociali, civili”.

Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera al Corriere della Sera, si dice pronto a vaccinarsi “pubblicamente in qualsiasi momento. Sarebbe davvero un bel segnale se i leader di tutti i partiti decidessero di scattare insieme una foto” per dire agli italiani che è indispensabile vaccinarsi contro il Covid.

“I leader politici debbono dare il buon esempio – prosegue a lettera – e possono farlo insieme. Questo non cancellerebbe ovviamente nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile. Dobbiamo fare noi per primi quello che chiediamo agli italiani di fare, per il bene di tutti. Io l’ho già detto, sono disponibile a vaccinarmi pubblicamente in qualsiasi momento”.