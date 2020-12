AgenPress. “È previsto un fine anno col maltempo in tutta Italia”, segnala il Centro Meteo Italiano che annuncia nei prossimi giorni perturbazioni e freddo in tutta la Penisola con neve abbondante sulle regioni del Nord in molti casi fino in pianura.

Le nevicate interesseranno anche le città di Torino, Piacenza, Milano, Bergamo e Brescia e Pianura Padana orientale. Neve abbondante prevista sulle Alpi in particolare su quelle orientali. –