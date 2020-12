Ferraresi, Mantovani, Lanzi, Ascari (M5s): non abbiamo dimenticato le aree terremotate e alluvionate. Agevolazioni anche per l’Emilia Romagna

AgenPress. “In questa fase o di grande difficoltà per il Paese, Governo e Parlamento non hanno dimenticato nella Legge di Bilancio le aree danneggiate dai terremoti e gli alluvioni degli ultimi anni con misure e agevolazioni che confermano il chiaro intento di questa maggioranza di non lasciare indietro nessuno”.

Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari emiliani del Movimento 5 Stelle, Vittorio Ferraresi, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi e Stefania Ascari.

“Sono diverse le novità e le conferme per i territori dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012, ma anche per le aree alluvionate nel modenese del 2014.

Sisma bonus: aumento del 50% dei limiti di spesa per fruire degli incentivi fiscali per la ricostruzione di fabbricati danneggiati, gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

nuove possibilità per regioni ed enti locali di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dal sisma, senza decorrenza di termini (attualmente la stabilizzazione prevista decorre dal 1°novembre 2020);

prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni chi risiede nei Comuni del sisma del 2012 e nei Comuni colpiti dall’alluvione del 2014;

esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale IMU prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.

Precisano i parlamentari pentastellati.