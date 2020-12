Manovra, Luigi Di Maio: “40 miliardi per imprese, partite iva, lavoratori e famiglie”

AgenPress. Quella approvata ieri alla Camera, che vedrà l’ok definitivo nei prossimi giorni al Senato, è una manovra da 40 miliardi.

40 miliardi che saranno subito investiti per le nostre famiglie e per le nostre imprese.

Una manovra che contiene provvedimenti che vanno dagli sgravi per le aziende che assumono under 35 e donne, all’anno bianco per le partite iva con reddito fino a 50mila euro che non dovranno versare contributi nel 2021.

Ma ci sarà tanto altro. La cassa integrazione per autonomi, professionisti e partite iva, da metà anno l’assegno unico per ogni figlio e potranno beneficiarne per la prima volta anche gli autonomi. E poi andremo a investire 4 miliardi nella sanità, assumeremo 3 mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari.

Rimaniamo concentrati sulle cose reali che servono al Paese, non perdiamoci in chiacchiere e lavoriamo.

Lo dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.