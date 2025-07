Caldo, Sistema nazionale di prevenzione attivo dal 26 maggio

Rafforzati monitoraggio, assistenza e comunicazione per proteggere la popolazione più vulnerabile

AgenPress. In vista delle alte temperature previste anche nei prossimi giorni, il Ministero della Salute ricorda che è pienamente operativo, dal 26 maggio, il sistema nazionale per la prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore, con un pacchetto coordinato di misure a tutela della salute pubblica, in particolare delle persone più fragili.