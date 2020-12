AgenPress. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” ha dichiarato:

“Per sconfiggere il Covid ci sarà bisogno di adesione massiccia al vaccino. Avere no-Vax tra i medici equivale a un fallimento. Per ora non è previsto l’obbligo del vaccino. Se nei mesi prossimi non si raggiungessero i 2/3 della popolazione, servirebbero contromisure“.