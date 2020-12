Mattarella: Carfagna, 2021 sia di ricostruzione, no ad errori

AgenPress. “Ringraziamo il capo dello Stato per le parole sagge e profonde, che ci richiamano al valore dello spirito repubblicano e al dovere di moralità e rigore nell’amministrazione della cosa pubblica.

Il Presidente Mattarella ha giustamente sottolineato che il 2021 deve essere l’anno della ricostruzione, in cui nessuno di noi può permettersi di sbagliare. Non si possono sprecare le risorse del Recovery Fund e non si può non riconoscere l’importanza di un’Europa che si muove unita e solidale.

Alla fine di questo 2020 terribile e doloroso che ha provato le famiglie, ha colpito il nostro sistema economico e minacciato la coesione sociale, dobbiamo essere orgogliosi della dimostrazione di coraggio e di disciplina di ogni italiano. E’ venuto il momento di ricostruire un Paese più equo, capace di premiare il merito e di investire sulle ragazze e sui ragazzi, che sono il nostro futuro.

Il Presidente ci ha indicato la strada che consentirà all’Italia di uscire più forte da questo travaglio, con le sue istituzioni più solide e credibili e il suo benessere accresciuto e distribuito fra tutte e tutti”.

Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati.