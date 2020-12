Task Force Animalista contro Federcaccia e contro Telethon

AgenPress. Pazzesco che nel 2020 un’affermazione come “la caccia non è uno sport “, oggettivamente vero, esprimendo inoltre il proprio parere contrario alla caccia in un paese “democratico “, faccia tanto scalpore e abbia bisogno di essere difeso Flavio Insinna, limitatosi a dire una cosa del tutto ovvia che tutta Italia dovrebbe condividere, applaudire e dare per scontata.

Mentre noi siamo rinchiusi nelle nostre case, tra un lockdown e l’altro, Feder Caccia, che tanto si indigna alle affermazioni di Insinna, organizza alla faccia di tutti, battute di caccia, assembrando centinaia di cacciatori senza mascherine, mostrando cuccioli sdraiati e sanguinanti di fianco alle loro mamme. Una vergogna tutta italiana che non viene tanto acclamata quanto un presentatore che esprime un pensiero eticamente più che condivisibile e totalmente innocuo.

Sarebbe bello se il nostro Flavio potesse anche esprimersi contro Telethon, famoso per raccogliere fondi per la ricerca che, attualmente, si basa unicamente sulla sperimentazione animale in un’Italia in cui non viene minimamente promossa la sperimentazione sostitutiva, peraltro non fallimentare ed efficace.

“Mamma RAI” detiene malauguratamente il primato della raccolta fondi Telethon e dovrebbe essere molto clemente con l’unico presentatore che esprime un parere eticamente pertinente. Sarebbe bello se la coerenza fosse parte integrante dell’essere umano, ma va bene anche l’incoerenza, se arriva comunque da un gesto d’amore e da parole buone. Ben arrivato Flavio, dalla parte dei buoni.