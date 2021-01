Sen. Fiammetta Modena (FI): ”milioni di tasse e cartelle esattoriali in arrivo, italiani stanchi di Conte”

AgenPress. “Il 2021 sarà per gli italiani un anno pesantissimo, soprattutto sotto il profilo delle tasse da pagare all’Agenzia delle Entrate – lo afferma la senatrice Fiammetta modena di Forza Italia e membro della commissione giustizia di Palazzo Madama – per via della pandemia che il Governo ha utilizzato per rinunciare tutto e il contrario di tutto, le tasse non sono mai state cancellate per nessuno. Si sono invece ammucchiate negli archivi digitali dell’Agenzia delle Entrate che ora si prepara a inondare il paese di cartelle di pagamento nuove e soprattutto arretrate. Immaginate cosa significhi tutto questo, soldi e soldi da pagare per famiglie che sono ormai alla fame.

Ma Conte sta a guardare – aggiunge Modena – ormai ci ha abituato a questo suo atteggiamento di sufficienza nei riguardi dei problemi della gente comune. La gente solo per questo dovrebbe trovare il gusto di ribellarsi.

Forza Italia propone dunque un piano di rottamazione a saldo, che dia a migliaia e milioni di italiani il tempo sufficiente di respirare una boccata di ossigeno. E’ chiaro che Conte e il suo governicchio non conosce questi problemi, perché non li vive sulla sua pelle, ma per noi che viviamo in provincia, sono temi di assoluta emergenza sociale.

Il Paese ha bisogno di certezze – conclude l’esponente forzista – e un Governo serio dovrebbe fare di tutto per sostenere aziende, artigiani e lavoratori indipendenti.