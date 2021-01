AgenPress. Agli operatori sanitari delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stata diramata una circolare in cui si chiede di non trasportare negli ospedali pazienti con possibilità molto basse di sopravvivenza.

La direttiva arriva dalle autorità sanitarie perchè la regione rischia di arrivare a 1.000 morti di Coronavirus al giorno e gli ospedali sono quasi al collasso.