Covid. Arcuri, entro l’autunno vaccinati tutti quelli che lo vorranno. Da febbraio ultraottantenni

AgenPress – “L’obiettivo è vaccinare tutti quelli che lo vorranno entro il prossimo autunno. Ma serve un numero adeguato di dosi di vaccino, un piano di distribuzione adeguato e donne e uomini capaci di somministrare i vaccini”. Lo spiega il commissario Domenico Arcuri. In merito alla proposta di anticipare i vaccini al personale scolastico, poi, Arcuri ricorda che “il Parlamento ha votato un piano per categorie. Se riterrà può valutare di modificarlo”.

“Abbiamo distribuito 919.425 vaccini, quasi un milione, su tutto il territori nei 294 punti di somministrazione. Per questa prima fase ci siamo dati l’obiettivo di somministrarne almeno 65-67mila al giorno e stiamo superando questo obiettivo di qualche misura”, ha aggiunto.

“Il piano precisa le categorie i ordine di tempo: prima medici, infermieri e personale operante nei presidi ospedalieri e ospiti di Rsa (1 milione e 800mila persone). Si prosegue già dal prossimo mese di febbraio con le persone che hanno più di 80 anni, poi con operatori servizi pubblici essenziali, personale docente e non docente perché le scuole possano funzionare in sicurezza, forze dell’ordine, fragili e detenuti”.

“Il Parlamento ha votato un piano scansionato per categorie e potrà valutare di modificarlo, non entro nel merito. Per me l’obiettivo è far sì che il massimo numero di italiani utilizzi le dosi di vaccino, non c’è differenza tra categorie ma è il Parlmento a doverlo stabilire”, ha concluso in merito alle richieste di alcuni esperti e politici di anticipare la somministrazione di dosi ai docenti.