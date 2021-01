AgenPress. Donald Trump, dopo che il suo account personale di Twitter è stato sospeso, twitta dall’account ufficiale Potus (Presidente of the Unites States) è dichiara che sta valutando la possibilità di costruire una propria piattaforma, e afferma che Twitter è contro la libertà di parola e non ci metterà a tacere.

Contemporaneamente Twitter ha rimosso i messaggi di Trump dall’account Potus.