Covid. Bernini (FI), che fine ha fatto App Immuni?

AgenPress – “La pandemia fuori controllo non è una prerogativa solo italiana, ma il fallimento dell’App Immuni e di tutto il sistema di tracciamento è stato un imperdonabile spreco di tempo, di denaro e di credibilità, perché ha impedito di arginare la diffusione del Covid nei mesi di tregua in cui era possibile farlo”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“È paradossale ma non sorprendente, mentre le segnalazioni di Immuni si limitano a poche centinaia, che in questi giorni ignari cittadini che non hanno mai fatto il tampone vengano registrati come contagiati e in isolamento. È il segnale di una incredibile confusione a cui va posto subito rimedio. E sullo sfondo resta una domanda senza risposta: che fine ha fatto l’App Immuni?”.