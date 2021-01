Salvini: “Ci dicono: non si può votare in questo periodo ma…”

Agenpress. Ci dicono: non si può votare in questo periodo ma… il 24 gennaio si vota in Portogallo, a febbraio nella regione della Catalogna, a marzo in Olanda, Israele, Bulgaria, ad aprile in Albania, a maggio in UK (Scozia e Galles) e a Cipro, a giugno in Francia, a settembre in Norvegia, Russia, Germania, a ottobre in Repubblica Ceca.

L’unica cosa incomprensibile è andare avanti per settimane con questo tira e molla di litigi e lotte per la poltrona nella presunta “maggioranza”: basta, se non sanno governare vadano casa.

Lo ha dichiarato Matteo Salvini, invitato alla trasmissione su Rai Tre “Mezz’ora in più” con Lucia Annunziata.