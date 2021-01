Rossodivita (Partito Radicale) al Tg4: Se fossero confermate le parole riportate da “Il Foglio” di Casalino sarebbe gravissimo

AgenPress. “Assistiamo oramai da tanti anni al fatto che le Procure rappresentano sostanzialmente degli attori politici, adesso questo viene rivendicato anche dal portavoce del Presidente del Consiglio, anche se ancora non sappiamo quanta verità ci sia dietro al retroscena raccontato da “Il Foglio”, ma se fosse vero sarebbe gravissimo, non solo, la domanda mi sorge spontanea: ma perché il portavoce del Presidente del Consiglio dice che se esce dal governo Renzi è braccato dalle Procure, cosa ci vuol far capire, che stando al governo si è meno braccati?”

Così l’avvocato Giuseppe Rossodivita, Partito Radicale al Tg4.