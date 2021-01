Sen. Fiammetta Modena (FI): “Ristoratori in ginocchio per le latitanze del governo Conte”

AgenPress. “Ho presentato una interrogazione a risposta urgente al ministro dell’economia e dello sviluppo economico – afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della Commissione Giustizia del Senato – a sostegno del settore della ristorazione del nostro Paese.

“In Italia, fino ad oggi, il Governo si è mostrato sordo al grido di allarme lanciato da migliaia di lavoratori, professionisti ed imprenditori travolti da uno stato di crisi senza precedenti a causa delle restrizioni imposte alle loro attività. Rispetto all’Emergenza sanitaria scatenata dal virus SARS-COVID 19 che ha coinvolto l’intero pianeta sono state le politiche adottate dai singoli Stati a fare la differenza nel fronteggiare le ripercussioni economiche della crisi sul tessuto sociale ma anche che le azioni del Governo – aggiunge Modena- si sono mostrate nei fatti, tardive, inique e assolutamente insufficienti. Come, ad esempio, l’accesso al credito, concesso per arginare la crisi di liquidità, ha di fatto aggravato l’indebitamento di società che, non potendo espletare la propria attività in maniera proficua per le ragioni ormai note, potrebbero essere impossibilitate alla restituzione delle somme ottenute.

Questa situazione rischia di diventare irreversibile e di sfociare in fallimenti a catena – conclude e Fiammetta Modena – é doveroso precisare che mentre i ristori fino ad ora erogati sono andati effettivamente a beneficio delle imprese, nulla è stato previsto per sostenere questi piccoli imprenditori e le loro famiglie: Da qui la richiesta al ministro di sapere quali provvedimenti urgenti, i Ministri da me interrogati, intendano intraprendere, in tempi rapidi, per fronteggiare questa gravissima situazione.”