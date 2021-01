Coronavirus in Italia: 16.146 nuovi contagi e 477 morti

AgenPress. In Italia, nelle ultime 24 ore, si registrano 16.146 contagi di Covid a fronte di 273 mila tamponi eseguiti sia molecolari che quelli antigenici.

Con il dato dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi la percentuale scende dal 10,7% di ieri al 5,9% di oggi.

In calo il numero dei morti: 477 (ieri 522). Come sono in calo i contagi (ieri 17.246).

La Regione più colpita dai contagi è la Lombardia (2.205), Sicilia (1.945) Emilia Romagna (1.794), Lazio (1.394), Puglia (1.295), Campania (1.150) e Veneto (1.079).

Al di sotto di quota mille troviamo Friuli Venezia Giulia (919), Trentino Alto Adige (891) Piemonte (871), Marche (629), Toscana (446), Calabria (405), Liguria (254), Umbria (232), Basilicata (78), Molise (39) e Valle d’Aosta (20).